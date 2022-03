Chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów rozszerzamy działalność. Już od dzisiaj nasi użytkownicy mogą zamówić usługę poczty kwiatowej kilkoma kliknięciami nie wychodząc z aplikacji, a nawet z domu. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Tulipan Panią, która jest rodzinnym gospodarstwem ogrodniczym mieszczącym się w podwarszawskiej miejscowości Żółwin.

Ogromną zaletą tego projektu jest to, że kwiaty możesz zamówić nawet do godziny 14:00, a bez problemu dotrą one następnego dnia. Warto pamiętać, że dostawa jest zawsze szybka i darmowa.

Tulipan Panią zajmuje się produkcją i sprzedażą kwiatów już od ponad 30 lat. Dlatego ich kwiaty są wyjątkowe i sezonowe. Co roku hodują ponad 2 mln tulipanów. Dzięki czemu kwiaty zamówione przez SkyCash będą zawsze piękne i świeże.

Kwiaty to nie tylko roślina, to przede wszystkim emocje, które możesz podarować komuś wyjątkowemu!

Zamawiając kwiaty ze SkyCash wywołasz uśmiech i wprawisz w pozytywny nastrój osobę obdarowaną, bo któż nie lubi takich niespodzianek. Obecnie w ofercie znajdują się różne bukiety stworzone z tulipanów, ale oferta dostępna w aplikacji będzie się systematycznie poszerzać.

Kup bukiet ze SkyCash i spraw przyjemność komuś bliskiemu!